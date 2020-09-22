Çaldıkları araçlarla kameraya yakalandılar: 8 kişi tutuklandı
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Çaldıkları araçlarla kameraya yakalandılar: 8 kişi tutuklandı

Gaziantep'te 11 otomobil ve 2 motosiklet hırsızlığı yapan hırsızlar, çaldıkları araçlarla güvenlik kameralarına yakalandı.

22.09.2020 11:31 | Son Güncelleme: 22.09.2020 11:56

Gaziantep'te 11 otomobil ve 2 motosiklet hırsızlığı yapan hırsızlar, çaldıkları araçlarla güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntüleri inceleyen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaylarla ilgili 19 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı.

Gaziantep'te 15 araç hırsızlığı ile ilgili güvenlik kameralarına bakan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri tespit ederek operasyon düzenledi. Ekipler, otomobil ve motosiklet hırsızlığı yapan 19 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca ekipler, araçları çalınan vatandaşlara araçlarını teslim etti.

(İHA)

Çaldıkları araçlarla kameraya yakalandılar: 8 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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