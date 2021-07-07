İstanbul'da çaldıkları araçlarla hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı
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İstanbul'da çaldıkları araçlarla hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

İstanbul'da çaldıkları araçlarla ev ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da çaldıkları araçlarla ev ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ile Eyüpsultan'da meydana gelen oto hırsızlıklarına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yerleri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerin tespit etti.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından şüpheli Gökhan G. ve Erdoğan G'yi yakaladı.

Şüphelilerin adresinde çalıntı kamyonet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Gökhan G'nin 29 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

İstanbul'da çaldıkları araçlarla hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da çaldıkları araçlarla hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da çaldıkları araçlarla hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da çaldıkları araçlarla hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da çaldıkları araçlarla hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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