ÇALDIKLARI ARAÇLA POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPTILAR

IĞDIR'da kimliği belirlenemeyen 3 kişi çaldıkları araçla polisten kaçarken kaza yaptı. Polis, devrilen otomobilden yaralanmadan çıkan 3 kişiyi arıyor.

Olay, merkez Topçular Mahallesi'nde meydana geldi. Alihan Karadağ'a ait 63 AAV 377 plakalı otomobil hırsızlar tarafından çalındı. Aracının yerinde olmadığını gören Alihan Karadağ'ın ihbarı üzerine polis, soruşturma başlattı. Cadde ve sokaklarda devriye gezen polisler, çalıntı olarak ihbar edilen otomobili görünce takibe başladı. Polisin takip ettiğini gören 3 kişi otomobille kaçmak isterken Emek Mahallesine girişti kaza yaptı. Devrilen otomobilden yara almadan çıkan şüpheliler, bölgeden hızla uzaklaştı. Polis, otomobil hırsızı 3 kişiyi arıyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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