Çaldıkları araçla kaza yaptılar, kaçarken telefonu unutunca yakalandılar (2) TUTUKLU OLDUĞU CEZAEVİNDE ÖLÜ BULUNDUKonya'nın Seydişehir ilçesinde çaldıkları otomobili kaza yapınca terk eden ve araçta unuttukları cep telefonu sayesinde yakalanan 2 kişiden R.T. (17), bugün cezaevinde battaniye ile ranzaya asılı halde bulundu.

TUTUKLU OLDUĞU CEZAEVİNDE ÖLÜ BULUNDU Konya'nın Seydişehir ilçesinde çaldıkları otomobili kaza yapınca terk eden ve araçta unuttukları cep telefonu sayesinde yakalanan 2 kişiden R.T. (17), bugün cezaevinde battaniye ile ranzaya asılı halde bulundu. R.T.'nin intihar ettiği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlattı.R.T.'nin poliste farklı suçlardan yaklaşık 80 kaydı olduğu belirtildi. ?

Kaynak: DHA