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Çaldıkları aracın yakıtı bitince ateşe verdiler

Demirören Haber Ajansı / Nursel Şengezer - Haberler | Güncel
Çaldıkları aracın yakıtı bitince ateşe verdiler

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde 3 kişi, çaldıkları otomobili yakıtı bitince ateşe verdi.

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde 3 kişi, çaldıkları otomobili yakıtı bitince ateşe verdi. Polisin çalışmasıyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklanırken, otomobilin yanma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bahçelievler Mahallesi'nde dün gece saatlerinde yol kenarında yanan otomobili görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılmaz hale geldi. Ekiplerin yaptığı incelemede aracın boş olduğu tespit edildi. Aracın yanma anı ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Olayın ardından çalıntı araç ihbarlarını değerlendiren polis ekipleri, yanan otomobilin çalıntı kaydı olduğunu saptadı. Ekipler, mobese ve güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak aracı çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheliyi yakaladı. Karakoçan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler ifadelerinde otomobili çaldıklarını, yakıtı bitince de yaktıklarını söyledi. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden Cem Öztürk tutuklandı, diğer 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Çaldıkları aracın yakıtı bitince ateşe verdiler

Çaldıkları aracın yakıtı bitince ateşe verdiler

Çaldıkları aracın yakıtı bitince ateşe verdiler

Çaldıkları aracın yakıtı bitince ateşe verdiler

Demirören Haber Ajansı / Nursel Şengezer - Son Dakika Haberleri
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