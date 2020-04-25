Çaldıkları araç plaka sistemine düşünce polisten kaçamadılar Kayseri'de çalıntı plaka olarak sisteme düşen otomobil, polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Kayseri'de çalıntı plaka olarak sisteme düşen otomobil, polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Otomobilde bulunan bir kişi kıskıvrak yakalanırken, polis diğer şahsı arıyor.

Edinilen bilgiye göre 34 RL 1785 plakalı otomobil sisteme çalıntı plaka olarak düştü. İhbarın sisteme düşmesinin ardından otomobilin geçiş yaptığı Hakimiyet caddesine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri otomobili bir süre takip etti. Daha sonra otomobili bırakan 2 kişi, yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri şüphelilerden birisini yakalarken, diğerini de yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yeri inceleme ekipleri, çalıntı olduğu öğrenilen otomobilde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA