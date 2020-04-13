Çaldıkları arabayla tur atarken suçüstü yakalandılar
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İnegöl, Bursa, Araç, Güncel

Çaldıkları arabayla tur atarken suçüstü yakalandılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki hafif ticari aracı çaldıkları iddia edilen 6 kişi bir oto yıkamada asayiş ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

13.04.2020 21:26 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:36
Çaldıkları arabayla tur atarken suçüstü yakalandılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki hafif ticari aracı çaldıkları iddia edilen 6 kişi bir oto yıkamada asayiş ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Ahmet Türkel Çevre yolunda yakınlarında bir araç sürücü arabasını evinin önüne park etti. Bir süre sonra hafif ticari aracının kapasının önünde olmadığı fark etti. Araç sahibi durumu İnegöl emniyetine haber verdi. Emniyet ekipleri ihbar üzerine her yerde 16 Y 752 plakalı aracı aramaya başladı. Akşam saatlerinde çalındığı iddia edilen hafif ticari araç Yenişehir ilçesinden İnegöl'e girdiği PTS kamera sisteminde fark edildi. Bunun üzerine İnegöl polis yer aracın bulunması için çalışmalarını sürdürürken devriye gezen sivil asayiş ekibi söz konusu aracı bir oto yıkamanın önünde fark etti. Polis ekipleri arabanın içinde bulunan 6 şahsı etkisiz hale getirerek gözaltına alındı. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, araç ise olay yeri ekiplerinin incelmesinin ardından araç sahibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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