Çaldıkları Aküleri Hurdacıya Sattıkları İddia Edilen 2 Şüpheli Tutuklandı

Samsun'da çaldıkları aküleri hurdacıya sattıkları ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı.

İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde, park halindeki kamyonunun 2 aküsünün çalındığını fark eden Aydın M, şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyerek, olayın şüphelilerinin O.K. ve S.K. olduğunu tespit etti.

Akülerin, hurdacıya 60 lira karşılığında satıldığını belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan hurdacı, "Suç Eşyasını Satma, Satın Alma veya Kabul Etme Suçu"ndan işlem yapıldıktan sonra emniyetten serbest bırakıldı.

Polis ekipleri tarafından yakalanan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K. ile S.K, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ele geçirilen aküler, sahibine teslim edildi.