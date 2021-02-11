Çaldıkları 500 bin TL'lik otomobili, cam vitrinden çıkartarak kaçtılar (2)
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Çaldıkları 500 bin TL'lik otomobili, cam vitrinden çıkartarak kaçtılar (2)

11.02.2021 12:37 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:51
Çaldıkları 500 bin TL'lik otomobili, cam vitrinden çıkartarak kaçtılar (2)

ÇALINMA ANI ORTAYA ÇIKTIBursa'da kimliği belirsiz şüphelilerin, alarm sistemini devre dışı bırakarak girdikleri oto galeriden 500 bin TL değerindeki otomobili, cam vitrinden çıkartarak çaldıkları anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ÇALINMA ANI ORTAYA ÇIKTI

Bursa'da kimliği belirsiz şüphelilerin, alarm sistemini devre dışı bırakarak girdikleri oto galeriden 500 bin TL değerindeki otomobili, cam vitrinden çıkartarak çaldıkları anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir şüphelinin, otomobilin kapısını açarak, sürücü koltuğuna oturması, yolu gözetleyen diğer şüphelinin otomobilin yanına gelip, çevreyi gözetlemeye devam etmesi ile sürücü koltuğundaki şüphelinin, hızla otomobille cam vitrinden çıkarması yer alıyor.

Çaldıkları 500 bin TL'lik otomobili, cam vitrinden çıkartarak kaçtılar (2)
Çaldıkları 500 bin TL'lik otomobili, cam vitrinden çıkartarak kaçtılar (2)
Çaldıkları 500 bin TL'lik otomobili, cam vitrinden çıkartarak kaçtılar (2)
Çaldıkları 500 bin TL'lik otomobili, cam vitrinden çıkartarak kaçtılar (2)
Çaldıkları 500 bin TL'lik otomobili, cam vitrinden çıkartarak kaçtılar (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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