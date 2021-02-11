Çaldıkları 500 bin TL'lik otomobili, cam vitrinden çıkartarak kaçtılar

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BURSA'da kimliği belirsiz şüpheliler, alarm sistemini devre dışı bırakarak girdikleri oto galeriden 500 bin TL değerindeki otomobili alıp, kaçtı. Şüphelilerin, lüks otomobili cam vitrini kırarak çıkarttıkları anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Oto hırsızlığı önceki gün saat 06.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi Sanayi Caddesi'nde bulunan oto galeride yaşandı. Kimliği belirsiz şüpheliler, alarm sistemini devre dışı bıraktıkları oto galeriye kapıyı zorla açarak girdi. 500 bin TL değerindeki lüks otomobil ile cam vitrini kırarak galeriden çıkan şüpheliler, kayıplara karıştı.

İş yerinin camının kırık olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, çalınan aracın bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı