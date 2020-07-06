Çaldıkları 3 çuval malzemeyle birlikte çatıda yakalandılar İş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli saklandıkları çatıda çaldıkları 3 çuval malzemeyle birlikte yakalandı.

İş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli saklandıkları çatıda çaldıkları 3 çuval malzemeyle birlikte yakalandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ekipler ile Çarşı ve Mahalle bekçileri bir iş yerinde hırsızlık olduğu ihbarı üzerine olay yerine gitti. İşyeri çatısında 2 şüpheli üç çuval çalıntı malzemeyle birlikte kaçmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Çalınan malzemeler sahibine teslim edilirken, H.A ve İ.E.İ isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA