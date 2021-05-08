ÇALDIKLARI HAYVANLARI SIĞDIRMAK İÇİN 2 OTOMOBİL ÇALAN 2 ŞÜPHELİ, 130 KAMERA İZLENEREK YAKALANDI
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ÇALDIKLARI HAYVANLARI SIĞDIRMAK İÇİN 2 OTOMOBİL ÇALAN 2 ŞÜPHELİ, 130 KAMERA İZLENEREK YAKALANDI

ÇALDIKLARI HAYVANLARI SIĞDIRMAK İÇİN 2 OTOMOBİL ÇALAN 2 ŞÜPHELİ, 130 KAMERA İZLENEREK YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde 2 otomobil ile 2 küçükbaş hayvan çalan şüpheliler yakalandı.

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde 2 otomobil ile 2 küçükbaş hayvan çalan şüpheliler yakalandı. 2 şüphelinin çaldıkları hayvanları taşımak için otomobil çaldığı, bagajına sığmayınca da onu bırakıp bir başka otomobili çaldığı tespit edildi.

Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede 2 otomobilin çalınması üzerine harekete geçti. Ekipler araçlardan birini boş arazide buldu. İlçedeki yaklaşık 130 güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin, S.A. ve A.Y. olduğunu belirledi. İki şüpheli, çaldıkları diğer otomobille yakalanarak gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada, bagajda bir ahırdan çalındığı tespit edilen 2 küçükbaş hayvan bulundu. Şüphelilerin çaldıkları hayvanları, ilk çaldıkları otomobile sığdıramadığı için boş araziye terk edip daha geniş bir otomobil çaldıkları belirtildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, otomobil ve hayvan hırsızlığı suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine kondu. Hayvanlar ve araçlar ise sahiplerine teslim edildi.

ÇALDIKLARI HAYVANLARI SIĞDIRMAK İÇİN 2 OTOMOBİL ÇALAN 2 ŞÜPHELİ, 130 KAMERA İZLENEREK YAKALANDI
ÇALDIKLARI HAYVANLARI SIĞDIRMAK İÇİN 2 OTOMOBİL ÇALAN 2 ŞÜPHELİ, 130 KAMERA İZLENEREK YAKALANDI
ÇALDIKLARI HAYVANLARI SIĞDIRMAK İÇİN 2 OTOMOBİL ÇALAN 2 ŞÜPHELİ, 130 KAMERA İZLENEREK YAKALANDI
ÇALDIKLARI HAYVANLARI SIĞDIRMAK İÇİN 2 OTOMOBİL ÇALAN 2 ŞÜPHELİ, 130 KAMERA İZLENEREK YAKALANDI
ÇALDIKLARI HAYVANLARI SIĞDIRMAK İÇİN 2 OTOMOBİL ÇALAN 2 ŞÜPHELİ, 130 KAMERA İZLENEREK YAKALANDI
ÇALDIKLARI HAYVANLARI SIĞDIRMAK İÇİN 2 OTOMOBİL ÇALAN 2 ŞÜPHELİ, 130 KAMERA İZLENEREK YAKALANDI
ÇALDIKLARI HAYVANLARI SIĞDIRMAK İÇİN 2 OTOMOBİL ÇALAN 2 ŞÜPHELİ, 130 KAMERA İZLENEREK YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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