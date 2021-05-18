Çaldıkları 10 bin liralık demiri sattıktan sonra yakalandılar
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Çaldıkları 10 bin liralık demiri sattıktan sonra yakalandılar

Çaldıkları 10 bin liralık demiri sattıktan sonra yakalandılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da, çaldıkları 10 bin TL'lik demiri bin TL'ye satan 2 zanlı, 9 farklı güvenlik kamerasının 11 saatlik görüntülerinin incelenmesi sonrasında yakalandı.

Malatya'da, çaldıkları 10 bin TL'lik demiri bin TL'ye satan 2 zanlı, 9 farklı güvenlik kamerasının 11 saatlik görüntülerinin incelenmesi sonrasında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Zafer Mahallesi'nde meydana gelen nitelikli hırsızlık ile ilgili müşteki C.B. kendine ait inşaatın önünde açık alanda bulunan yaklaşık 1,5 ton kadar kesilmiş inşaat demirinin çalındığını polise bildirdi. 10 bin TL civarı zararı olduğunu beyan eden C.B., faillerin bulunması için şikayetçi oldu.

Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda, 9 farklı güvenlik kamerasının 11 saatlik görüntüleri incelendi. Aracın markası, araç plakasının belirsiz olduğu, farının yanmadığı gibi belirgin özellikler polis tarafından tespit edilerek olayın faili meçhul şüphelileri tespit edildi. İ.Y. ve M.C.Y. isimli şahıslar yakalandı.

Zanlılar, suça konu demirleri bin TL karşılığında hurdacıya sattıklarını beyan etti.

Şahısların gözaltına alındığı ve tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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