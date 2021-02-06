Çaldığı traktörle kaçtı, 45 kilometre sonra yakalandı

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasında çaldığı traktör ile kaçan Özgür U. (36), polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışması sonucunda 45 kilometre uzaklıktaki hurdacıda yakalandı. Özgür U.'nun traktördeki çalıntı malzemeleri satmak istediği hurdacı Duran Öztürk, "Bisikleti tartarken polisler geldi. Siz de geldiniz. Olay bu, 'zıttırı zıttırı' yani" dedi.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Gürsu ilçesi kırsal Ağaköy Mahallesi'nde yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasında evinin önünde park halinde bulunan 16 ANV 99 plakalı traktörün çalındığını fark eden H.B., Gürsu İlçe Jandarma Komutanlığı'na ihbarda bulundu. Hemen harekete geçen jandarma ekipleri, traktörü Özgür U.'nun çaldığını tespit etti. Özgür U.'nun geçimini hurdacılıkla sağladığını öğrenen ekipler, şüphelinin şehir merkezine gitme ihtimaline karşı durumu Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

HURDACIYA POLİS BASKINI

Polis ekipleri de şüphelinin kaçış güzergahındaki yollarda denetimleri sıklaştırdı. Çalıntı traktörün 11 Eylül Bulvarı'nda Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) geçiş yaptığı tespit edildi. Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Özgür U.'nun Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan hurdacılara gidebileceği ihtimalini mercek altına aldı. Şüphelinin, Veysel Sokak'ta bulunan bir hurdacıda olduğu belirlendi. Hurdacıya baskın düzenleyen ekipler, Özgür U. ile birlikte çalıntı malzeme yüklü olan traktörü ele geçirdi.

Baskın anında Özgür U.'ya "Mallar benim, sıkıntı yok demedin mi?" diyerek, tepki gösteren hurdacı Duran Öztürk, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"İstanbul'dan traktörle geldiğini söyledi. 'Benim malım var alır mısın' dedi. Ben de 'Sıkıntı yoksa alırız' dedim. Ondan sonra kantarın üstüne koydum, bisikleti tartarken polisler geldi. Siz de geldiniz. Olay bu, 'zıttırı zıttırı' yani. Bizim burada kantarımız var. Olay bundan ibarettir."

Gözaltına alınan Özgür U., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı