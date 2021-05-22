Çaldığı televizyonu omuzlayıp koşarak söyle kaçtı

Antalya'da bir ikametten LCD televizyon çaldıkları belirlenen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'da bir ikametten LCD televizyon çaldıkları belirlenen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden birinin çaldığı televizyonu omuzlayarak koşar adımla götürdüğü anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin yoldan geçen iki kişinin gitmesini bekledikten sonra koşarak kaçması da dikkati çekti.

Olay, 16 Mayıs gecesi 05.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 5033 Sokak'ta bulunan bir ikamette yaşandı. Eve girilip LCD ekran televizyon çalınması polisi harekete geçirdi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak hırsızlık olayının 2 şüphelisini kısa sürede yakaladı.

13 suç kaydı bulunan Veli G. ve büyük bölümü hırsızlık olmak üzere 22 ayrı suç kaydı bulunan Abdülsamet Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

Şüphelilerden birinin evden çaldığı LCD televizyonu omuzlayıp caddede koşarak gitti anlar güvenlik kameralarınca kaydedilirken, hırsızın yolun karşısından gelen iki kişinin geçmesini bekledikten sonra koşarak gitmesi kayıtlara girdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı