Çaldığı telefonu sattıktan kısa süre sonra yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çaldığı telefonu sattıktan kısa süre sonra yakalandı

Çaldığı telefonu sattıktan kısa süre sonra yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başkent'te bir cep telefonu dükkanından çaldığı iki telefondan birini başka bir telefoncuya satan hırsızlık zanlısı kısa sürede yakalandı.

Başkent'te bir cep telefonu dükkanından çaldığı iki telefondan birini başka bir telefoncuya satan hırsızlık zanlısı kısa sürede yakalandı.

Başkent'in Etimesgut ilçesinde telefon dükkanı işleten Murat İ., vitrinde bir telefonun eksik olduğunu fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Murat İ., söz konusu telefonun bir şahıs tarafından çalındığını gördü. Emniyete başvuran dükkan sahibi şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda telefonu çalan kişinin M.Ç. olduğunu tespit etti. Ekipler, adresi Adana'ya kayıtlı olan zanlının şehri terk etme ihtimaline karşı Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmeleri'nde (AŞTİ) görevli polis ekiplerine olayı bildirdi. AŞTİ'deki polisler tarafından yakalanan M.Ç, olayla ilgili çalışan ekiplere teslim edildi. Şüphelinin telefonu AŞTİ'deki başka bir telefoncuya sattığı ve yapılan üst aramasında telefonu çaldığı dükkandan ikinci bir cep telefonu daha çaldığı tespit edildi. Telefonun satıldığı dükkanın sahibi S.S. de gözaltına alındı. 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ekmeğinin peşindeydi! Vinçten düşen Burak, 400 TL için ölmüş
Ekmeğinin peşindeydi! Vinçten düşen Burak, 400 TL için ölmüş
Kaybolan Emine ninenin çocuklarıyla kavuşma anı görenleri duygulandırdı
Kaybolan Emine ninenin çocuklarıyla kavuşma anı görenleri duygulandırdı
KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cü Ankara'da yakalandı
KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cü Ankara'da yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hande Erçel Kıvanç Tatlıtuğ Mohammed Al Saloussi
Spor Okay Yokuşlu Merih Demiral Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çaldığı telefonu sattıktan kısa süre sonra yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 17:55:27. #1.14#

title