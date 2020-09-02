Çaldığı telefonları, kapısına köpek bağladığı depoda sakladı
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Çaldığı telefonları, kapısına köpek bağladığı depoda sakladı

Çaldığı telefonları, kapısına köpek bağladığı depoda sakladıKAHRAMANMARAŞ'ta, girdiği telefoncudan piyasa değeri yaklaşık 350 bin lira olan cep telefonu, tablet ve telefon aksesuarı çalan Osman Y. (26) polis tarafından yakalandı.

02.09.2020 13:31 | Son Güncelleme: 02.09.2020 13:36

Çaldığı telefonları, kapısına köpek bağladığı depoda sakladı

KAHRAMANMARAŞ'ta, girdiği telefoncudan piyasa değeri yaklaşık 350 bin lira olan cep telefonu, tablet ve telefon aksesuarı çalan Osman Y. (26) polis tarafından yakalandı. Osman Y.'nin çaldığı ürünler, kapısına köpek bağladığı depoda ele geçirildi.

Hırsızlık olayı, Yusuflar Mahallesi'nde bulunan ve cep telefonu satışı ile tamiri yapılan iş yerinde meydana geldi. Önceki gece iş yerinin arka kapısından kilidi kırarak içeri giren bir kişi, çok sayıda cep telefonu ve tableti çalıp, kayıplara karıştı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonunda, şüphelinin çok sayıda suç kaydı olan Osman Y. olduğu tespit edildi. Şüpheliyi takibe alan polis ekipleri, çalınan ürünlerin kapısında köpek bağlı olan bir depoda saklandığını belirledi. Depoya operasyon düzenleyen polis, Osman Y.'yi yakaladı.

GÖZALTINA ALINDI

Depoda piyasa değeri yaklaşık 350 bin lira olan 116 akıllı cep telefonu, 3 tuşlu telefon, müşterilerin tamir için bıraktığı 111 arızalı akıllı cep telefonu ve 149 telefon aksesuarı ile tabletler ve para ele geçirildi. Hırsızlıkta kullanılan boru anahtarı, kerpeten ve eldivenin de ele geçirildiği operasyonda, Osman Y. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Şüphelinin sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Çaldığı telefonları, kapısına köpek bağladığı depoda sakladı

Kaynak: DHA

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