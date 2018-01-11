Çaldığı Tank İle Süper Markete Giren Adam Marketten Bir Şişe Şarap Çaldı

Rusya'da sarhoş olduğu belirtilen bir adam, eğitim alanından çaldığı bir tank ile bir süper marketin daraba ve camlarını aşağı indirirek markete girip bir şişe şarap çaldı.

Apatiity şehrinde meydana gelen olayda Görgü tanıkları adamın özel bir eğtiim merkezinden çalıdığı tank ile ormandan geçip marketin olduğu dar sokağa girdiği ve tank ile süper markete girip enkazın içinden bir şişe şarap alıp çıktığını söylediler.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde tank ile süper marketin yakınında bulunan bir otomobilide kullanılmz hale getiren adamın marketten aldığı bir şişe şarap ile tekrar tanka bindiği görülüyor.

Marketin alkol satmak için lisansının olmadığı belirtilirken adamın tutuklandığı belirtildi.

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