Çaldığı tabancayı sattı

10.01.2020 11:52 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:57

Samsun'da girdiği evden bulundurma ruhsatı tabancayı çalıp başkasına satan bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.



Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Karaperçin Mahkemesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.G. isimli bir kişinin evine giren hırsız, bulundurma ruhsatlı tabancayı çaldı. Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tabancayı çalıp sattığı iddia edilen D.Ç.'yi (20) yakalayarak gözaltına aldı. D.Ç., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA