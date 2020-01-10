Çaldığı tabancayı sattı
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Çaldığı tabancayı sattı

Samsun'da girdiği evden bulundurma ruhsatı tabancayı çalıp başkasına satan bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

10.01.2020 11:52 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:57
Çaldığı tabancayı sattı

'da girdiği evden bulundurma ruhsatı tabancayı çalıp başkasına satan bir kişi tarafından gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un ilçesi Karaperçin Mahkemesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.G. isimli bir kişinin evine giren hırsız, bulundurma ruhsatlı tabancayı çaldı. Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tabancayı çalıp sattığı iddia edilen D.Ç.'yi (20) yakalayarak gözaltına aldı. D.Ç., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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