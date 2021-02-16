Çaldığı silahları sosyal medyada teşhir eden şüpheliye gözaltı
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Çaldığı silahları sosyal medyada teşhir eden şüpheliye gözaltı

16.02.2021 13:08 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:12
Çaldığı silahları sosyal medyada teşhir eden şüpheliye gözaltı

ANKARA'da sosyal medyada canlı yayın yaparak çaldığı silahları teşhir eden Eren B., polis ekiplerince gözaltına alındı.

ANKARA'da sosyal medyada canlı yayın yaparak çaldığı silahları teşhir eden Eren B., polis ekiplerince gözaltına alındı. 

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde ruhsatsız silah bulunduran veya silahları sosyal medyadan teşhir eden kişilere yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, Eren B.'nin canlı yayında bazı silahların tanıtımını yaptığı belirlendi. Bahçelievler'de bir otelde kaldığı tespit edilen Eren B., polis ekiplerince gözaltına alındı. Otel odasında yapılan aramada 1 pompalı tüfek, tüfeğe ait 27 dolu fişek, 1 tabanca ve tabancaya ait 50 adet fişek ele geçirildi. Eren B.'nin Kocaeli'de inşaat işinde çalıştığı ve burada inşaat sahibinin silahları ile beraber bilgisayarını çaldığı saptandı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 


Çaldığı silahları sosyal medyada teşhir eden şüpheliye gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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