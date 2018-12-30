Çaldığı Saatlerle Yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesindeki iş yerinden saat çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İpekyolu ilçesinde M.Y'nin iş yerinden toplam 300 bin lira değerinde kol saatlerinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kalecik Mahallesi TOKİ yolunda oluşturulan uygulama noktasında, F.B. idaresindeki 72 AAE 767 plakalı kamyonet durduruldu.

Kamyonette yapılan aramada, çalıntı saatlerin bulunması üzerine sürücü F.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA