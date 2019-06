Çaldığı parayı ödeyeceğini söyledi, adli kontrolle serbest kaldı

KAHRAMANMARAŞ'ta park halindeki araçtan 139 bin lirayı çaldıktan sonra peşlerine düşen polisle çatışan ve her birinin hırsızlıktan onlarca kaydı çıkan çeteyle ilgili yeni bilgi ve görüntüler ortaya çıktı. Sorgusunda aracın camını kırarak parayı çaldığını itiraf ederek, sevk edildiği mahkemede kısa süre içinde Mesut P.'nin parasını ödeyeceğini söyleyerek adli kontrolle serbest bırakılan Azer M.'nin (18) babası Yücel M.'nin de hırsızlıktan cezaevinde olduğu ortaya çıktı.

Perşembe günü meydana gelen olayda, Elbistan ilçesinden ev almak için Kahramanmaraş kent merkezine gelen Mesut P., bankadan 139 bin lirayı çekip tapu dairesine gitti. Bu sırada çevrede tapu dairesinden çıkanları izleyen çete üyelerinden Efe Bektaş (55), çanta dolu para ile daireden çıkan ve ailesi ile beraber ilerlemeye başlayan Mesut P.'yi sahte plakalı otomobille evine kadar takip etti. Takip anı ise Mesut P.'nin evinin olduğu sitenin güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Mesut P., daha sonra ailesiyle birlikte Tekerek Yolu'ndaki AVM'ye gitti. AVM önünde bekleyen çete üyeleri, Mesut P. ile ailesinin araçtan inmesinin hemen ardından harekete geçti. Hafif ticari aracına arkasına yanaşan otomobilden inen Azer M., elindeki tornavida aracın arka camını kırarak içinde 139 bin lira olan çantayı alıp kaçtı.

SAHTE PLAKAYI SÖKÜP GERÇEK PLAKAYI TAKTILAR

Olaydan sonra şüpheliler Kahramanmaraş'ta sanayi sitesinde park halinde olan otomobilden çaldıkları plakaları söküp otomobilin gerçek olan 40 BE 787 plakasını taktı. Daha sonra Efe Bektaş'ın kullandığı otomobil ile diğer çete üyelerinin bulunduğu 35 AGH 573 ile 71 AAJ 804 otomobiller şehri terk etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada şüphelilerin Pazarcık ilçesinden çıkış yapıp Malatya Hekimhan, yönüne gittiğini belirleyerek çevre illerdeki güvenlik birimlerini uyardı. Polis ekipleri, Sivas'ın Kangal ilçesinde tespit edilen araçları durdurmak için Kangal-Hekimhan karayolunda TIR'larla bariyer kurdu. Ancak şüpheliler polise ateş ederek kaçmaya çalıştı. Çıkan çatışmada C.M. (14) ile Çilem B. (27) polis tarafından vurularak hafif yaralandı. 40 BE 787 plakalı otomobil ise takla atarken, araçta bulunan Azer M. para dolu çantayı alıp kaçarken, Efe Bektaş ile Seyran M. (32) araçta sıkıştı.

GERÇEK KİMLİKLERİNE PARMAK İZİNDEN ULAŞILDI

Çatışma sonunda diğer iki araçta ekipler tarafından durduruldu içindekiler yakalandı. İçlerinden birinde sahte kimlik çıkarken, diğerlerinden kimlik çıkmadı ve kendilerini farklı isimlerle tanıttılar. Parmak izleri alınan şüphelilerin gerçek isimleri belirlenirken, Çilem B.'nin 33 suç kaydı, Efe Bektaş'ın 14 suç kaydı ve cezaevi firarisi olduğu, Erdal Yazıcı'nın (19) 65 suç kaydı ve çok sayıda aranması, Ferdi Baş'ın (23) 27 suç kaydı ve çok sayıda aranması, Ceylan Günaltı'nın (24) 38 kaydı ve çok sayıda aranması, Seyran M.'nin 40 suç kaydı, Leyla B.'nin (42) 24 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. 9 suç kaydı ve 2 ayrı aranması olan Azer M. ise bir gün sonra yakalandı ancak üzerinden para çıkmadı. İşlemlerin ardından Kangal Adliyesi'ne sevk edilen Erdal Yazıcı, Efe Bektaş, Ferdi Baş ve Ceylan Günaltı tutuklandı. Azer M., Seyran M. ve Leyla B. Kahramanmaraş'a getirildi.

SORGUSUNDA SUÇUNU İTİRAF EDİP DETAYLARIYLA ANLATTI

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerden Azer M. sorgusunda suçunu itiraf etti. Tapudan itibaren takibe aldıkları Mesut P. ile bir siteye girdiklerini, oradan çıkınca da alışveriş merkezine geçtiklerini belirten Azer M., "Efe Bektaş araçta kaldı, ben başıma kapüşon takip aracın camını kırdım ve para dolu poşeti alıp kaçtık. Aracımız sahte plakalıydı. Şehri çıkınca sahte plakayı söküp gerçek plakamız ile yola devam ettik. Kırıkkale'ye gidiyorduk. Sıvaş Kangal ilçesinde polis peşimize düştü. Kaçmaya başladık. Polis yolu TIR'larla bariyer kurup kapattı. Bu arada silahlı çatımsa oldu. Takla atan araçtan kaçtım. Sonrasında yakalandım. Parayı aramızda paylaştık. Mağdurun zararını ödemek istiyoruz" dedi.

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki sorguları tamamlanan Azer M., Seyran M. ve Leyla B. Kahramanmaraş Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Azer M., buradaki sorgusunda da suçunu itiraf edip 10 gün içinde Mesut P.'nin parasını ödeyeceğini taahhüt etti. Mahkeme Seyran M. ve Leyla B.'yi serbest bırakırken, Azer M.'ye ise adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

UZMANLIKLARI TAPU VE BANKALARDAN ÇIKANLARI SOYMAK

Öte yandan çete üyeleriyle ilgili yapılan araştırmada suç kayıtlarının çoğunun banka-tapu takipli hırsızlık olduğu belirlendi. İl il gezen şüphelilerin tapu ve bankalar önünde bekleyip parayla çıkanları takip edip ilk fırsatta da parayı alıp kaçan çete üyelerinin polislerden kaçabilmek için motoru güçlü lüks araçları tercih ettikleri ve bu şekilde bugüne kadar birçok ilde hırsızlık yaptıkları saptandı. Haklarında onlarca aranma kararı olmasına rağmen güvenlik güçlerini atlatmayı başaran çete üyelerinin ailelerinden birçok kişinin aynı suçlardan cezaevinde olduğu, olayda kullanılan 3 aracın ruhsat sahibinin de yine aynı suçlardan kaydının olduğu ortaya çıktı. Mesut P.'nin parasını alan Azer M.'nin babası Yücel M.'nin da banka takipli hırsızlık suçundan cezaevinde olduğu belirlendi.



