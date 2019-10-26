Çaldığı paraları ekmeğin içinde saklayan şüpheli yakalandı

26.10.2019 20:05

Bartın'da bir spor salonunun soyunma odasına girerek dolaplardaki değerli eşyaları çalan şüpheli yakalandı. Şahsın çaldığı değerli eşyaları yanında getirdiği ekmeğin içinde sakladığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'da özel bir spor merkezine giden üniversite öğrencisi M.İ. salonun soyunma odasında diğer spor yapmak için gelenlerin dolaplarını açarak ve bu esnada spor merkezinde bulunan vatandaşların değerli eşyalarını çaldı. Şikayetin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince yakalanan şüphelinin çaldığı paraların bir kısmını ekmek arasına sakladığı belirlendi. İncelemelerde M.İ.'nin değişik tarihlerde spor salonuna gelen diğer müşterilerden de hırsızlık yaptığı tespit edildi. M.İ. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(Akif Yaman/İHA)

Kaynak: İHA