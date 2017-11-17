Çaldığı Otomobille Yakalanan Hırsız Tutuklandı

Kars'ta otomobil hırsızlığı yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.



Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde park halinde Ö.Ö'ye ait aracın çalındığı ihbarını aldı.



Çalışma başlatan ekipler, otomobili İ.Ş'nin çaldığını tespit etti. Kamera kayıtlarından yapılan incelemede şahsın gittiği güzergahı belirleyen ekipler, İ.Ş'yi otomobille Digor ilçesine bağlı Arpalı köyünde yakaladı.



Gözaltına alınan İ.Ş. işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.



Polis ekipleri otomobili sahibine teslim etti.