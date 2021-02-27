Çaldığı otomobille polisten kaçarken kaldırıma çarptı
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Çaldığı otomobille polisten kaçarken kaldırıma çarptı

27.02.2021 18:35 | Son Güncelleme: 27.02.2021 18:39
Çaldığı otomobille polisten kaçarken kaldırıma çarptı

ANKARA'da çaldığı otomobille polisten kaçarken kaldırıma çarpan şüpheli, koşarak uzaklaşmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.

ANKARA'da çaldığı otomobille polisten kaçarken kaldırıma çarpan şüpheli, koşarak uzaklaşmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.

Keçiören ilçesine bağlı İncirli mahallesinde meydana gelen olayda İsmet Bağcı, 18 APP 070 plakalı otomobilini, iş yerinin önüne park edip, anahtarı üzerinde bıraktı. Kimliği belirsiz kişi, otomobili çalıştırıp uzaklaştı. Durumu fark eden Bağcı, polise haber verdi. Polisin çalışması sonucu otomobil Karapürçek ilçesinde tespit edildi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, otomobille kaçarken kaldırıma çarptı. Araçta hasar oluşurken, koşarak kaçmaya çalışan şüpheli, polisin kovalaması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Çaldığı otomobille polisten kaçarken kaldırıma çarptı
Çaldığı otomobille polisten kaçarken kaldırıma çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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