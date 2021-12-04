Çaldığı otomobille Kapadokya'yı gezerken yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çaldığı otomobille Kapadokya'yı gezerken yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest - Haberler | Güncel
Çaldığı otomobille Kapadokya'yı gezerken yakalandı

KAYSERİ'de, otomobil ve motosiklet hırsızlığı nedeniyle aranan A.Ç. (40), çalıntı otomobille Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da gezerken yakalandı.

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, otomobil ve motosiklet hırsızlığı nedeniyle aranan A.Ç. (40), çalıntı otomobille Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da gezerken yakalandı.

Kayseri'de, farklı tarihlerde 2 otomobil ve 1 motosiklet çalındı. Sahiplerinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını A.Ç.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. A.Ç., Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, çaldığı otomobille gezerken, polis ekiplerince yakalandı. Kayseri'ye getirilen A.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MOTOSİKLETİ, OTOMOBİLİN BAGAJINA YÜKLEMİŞ

Öte yandan A.Ç.'nin çaldığı motosikleti, çalıntı otomobilin bagajına yüklediği anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.


Çaldığı otomobille Kapadokya'yı gezerken yakalandı

Dün gecenin en düşük sıcaklığı! Ardahan'da kilitler bile dondu, termometre eksi 25'i gördü

Dün gecenin en düşük sıcaklığı! Ardahan'da kilitler bile dondu, termometre eksi 25'i gördü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye' genelgesi! Artık yabancı ifadeler kullanılmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye" genelgesi! Artık yabancı ifadeler kullanılmayacak

 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılay Başkanı Kınık ve IFRC Genel Sekreteri Chapagain'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılay Başkanı Kınık ve IFRC Genel Sekreteri Chapagain'i kabul etti

Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title