Çaldığı otomobille kaçarken KGYS'den takip edilip, yakalandı - Haberler
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Çaldığı otomobille kaçarken KGYS'den takip edilip, yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ANKARA'da çaldığı otomobil ile kaçarken Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile anbean takip edilen şüpheli, polis tarafından yakalanarak, mahkemece tutuklandı.

ANKARA'da çaldığı otomobil ile kaçarken Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile anbean takip edilen şüpheli, polis tarafından yakalanarak, mahkemece tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Etimesgut Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Sincan ilçesinde bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Kamu düzeni ve güvenliği ile can ve mal emniyetinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, trafik güvenliği ve kontrolünün sağlanması amacıyla kurulan KGYS kameraları ile şüphelinin bulunduğu araç tespit edildi. Trafikte kırmızı ışıkta beklediği belirlenen şüphelinin yanında trafik ekipleri yönlendirildi. Kaçmaya çalışan şüpheli, gelen destek ekiplerle birlikte yakalandı. Şüphelinin kaçmaya çalışması ve yakalanması KGYS izleme merkezi tarafından anbean kaydedildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyette işlemleri tamamlanması ardından sevk edildiği mahkemece 'yağma' ve 'gasp' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çaldığı otomobille kaçarken KGYS'den takip edilip, yakalandı

Çaldığı otomobille kaçarken KGYS'den takip edilip, yakalandı

Çaldığı otomobille kaçarken KGYS'den takip edilip, yakalandı

Çaldığı otomobille kaçarken KGYS'den takip edilip, yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Otomobil, Polis, Güncel, Haberler

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