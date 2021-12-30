Çaldığı otomobille 5 ayrı hırsızlık suçuna karıştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çaldığı otomobille 5 ayrı hırsızlık suçuna karıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çaldığı otomobille 5 ayrı hırsızlık suçuna karıştı Mersin'de tutuklanan şahsın, hırsızlık için otomobil çaldığı, işi bittikten sonrada otomobili aldığı yere bıraktığı belirlendi Mersin'de 5 ayrı hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MERSİN (İHA) - Çaldığı otomobille 5 ayrı hırsızlık suçuna karıştı

Mersin'de tutuklanan şahsın, hırsızlık için otomobil çaldığı, işi bittikten sonrada otomobili aldığı yere bıraktığı belirlendi

MERSİN - Mersin'de 5 ayrı hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahsın hırsızlık için otomobil çaldığı, işi bittikten sonrada geri otomobili aldığı yere bıraktığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, il merkezinde meydana gelen 5 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Olayların gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, şüphelinin G.E. olduğunu tespit etti. Şahsın malzemeleri taşımak için bir otomobil çaldığı, işi bittikten sonra da otomobili çaldığı yere geri bıraktığını belirleyen ekipler, yaptığı operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı. Ekipler, adresinde yaptığı aramalarda ele geçirdiği malzemeleri de sahiplerine teslim etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan şahsın hırsızlık anları ile çaldığı otomobille malzemeleri taşıma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Rahat tavırlarıyla pes dedirten şahsın, çaldığı otomobilin bir kapısı açık şekilde seyir halinde olması da dikkat çekti.

Çaldığı otomobille 5 ayrı hırsızlık suçuna karıştı

Çaldığı otomobille 5 ayrı hırsızlık suçuna karıştı

Çaldığı otomobille 5 ayrı hırsızlık suçuna karıştı

Çaldığı otomobille 5 ayrı hırsızlık suçuna karıştı

Çaldığı otomobille 5 ayrı hırsızlık suçuna karıştı

Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 12 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 12 yaralı

 Kaza değil, cinayete teşebbüs! Trafikte faciaya dönüşen o anlar saniye saniye kamerada

Kaza değil, cinayete teşebbüs! Trafikte faciaya dönüşen o anlar saniye saniye kamerada

İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title