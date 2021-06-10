Çaldığı otomobille 3 gün gezebildi

Eskişehir'de 3 gün önce otomobil çalan şahıs polisin başarılı takibi neticesi çaldığı araçlar birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'de 3 gün önce otomobil çalan şahıs polisin başarılı takibi neticesi çaldığı araçlar birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz 7 Haziran Pazartesi günü Vişnelik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede otomobil çalındığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan Eskişehir Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri hırsızlığı H.Ö., isimli şahsın yaptığı tespit etti. Ardından şahsın peşine düşen ekipler olaydan sadece 3 gün sonra şahsı çaldığı otomobil ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan araç sahibine teslim edilirken, Olayın ardından Odunpazarı Polis Merkezi Amirliği'ne getirilen H.Ö., isimli şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı