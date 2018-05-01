Çaldığı Otomobilin Yakıtı Bitince Başka Araç Çalmak İsterken Yakalandı

İZMİR'in Foça ilçesinde, çaldığı otomobilin yakıtı bitince başka aracı çalmak isterken fark edilen S.A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konak ilçesi Ballıkuyu Mahallesi'nden çaldığı otomobille Foça'ya gelen S.A., aracın yakıtı bitince otomobili yol kenarına çekip, kaçtı. Geldiği tatil sitesi önünde park halindeki otomobili çalıştırmak isteyen S.A., daha sonra 2 motosikleti çalmaya teşebbüs etti. S.A.'yı görenlerin ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Otomobil hırsızlığında kullanılan araç gereçlerle yakalanan S.A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İzmir