BURSA ÇALDIĞI OTOMOBİLİN LASTİĞİ PATLAYINCA, BAŞKA ARACIN LASTİĞİNİ SÖKÜP, DEĞİŞTİREREK KAÇTI
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BURSA ÇALDIĞI OTOMOBİLİN LASTİĞİ PATLAYINCA, BAŞKA ARACIN LASTİĞİNİ SÖKÜP, DEĞİŞTİREREK KAÇTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kimliği belirsiz kişi, çaldığı otomobilin lastiği patlayınca, park halindeki bir başka aracın lastiğini söküp, takarak yoluna devam etti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kimliği belirsiz kişi, çaldığı otomobilin lastiği patlayınca, park halindeki bir başka aracın lastiğini söküp, takarak yoluna devam etti. Polis ekipleri, çalıntı aracı ve şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Sinanbey Caddesi'nde meydana geldi. 35 TCN 14 plakalı otomobilin sürücüsü, lastiği patlayınca durdu. Bu kişi, park halindeki Lütfullah Bayav'a ait 16 Y 9016 plakalı otomobilin sol arka lastiğini söküp, kullandığı araca taktı. Patlak olan lastiği de olay yerine bırakan şüpheli, kaçtı.

Sabah kalktığında aracının lastiğinin çalındığını gören Bayav, durumu polis ekiplerine bildirdi. Gelen polis ekipleri, yaptığı araştırmada şüphelinin kullandığı otomobilin çalıntı olduğunu belirledi.

Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

BURSA ÇALDIĞI OTOMOBİLİN LASTİĞİ PATLAYINCA, BAŞKA ARACIN LASTİĞİNİ SÖKÜP, DEĞİŞTİREREK KAÇTI
BURSA ÇALDIĞI OTOMOBİLİN LASTİĞİ PATLAYINCA, BAŞKA ARACIN LASTİĞİNİ SÖKÜP, DEĞİŞTİREREK KAÇTI
BURSA ÇALDIĞI OTOMOBİLİN LASTİĞİ PATLAYINCA, BAŞKA ARACIN LASTİĞİNİ SÖKÜP, DEĞİŞTİREREK KAÇTI
BURSA ÇALDIĞI OTOMOBİLİN LASTİĞİ PATLAYINCA, BAŞKA ARACIN LASTİĞİNİ SÖKÜP, DEĞİŞTİREREK KAÇTI
BURSA ÇALDIĞI OTOMOBİLİN LASTİĞİ PATLAYINCA, BAŞKA ARACIN LASTİĞİNİ SÖKÜP, DEĞİŞTİREREK KAÇTI
BURSA ÇALDIĞI OTOMOBİLİN LASTİĞİ PATLAYINCA, BAŞKA ARACIN LASTİĞİNİ SÖKÜP, DEĞİŞTİREREK KAÇTI
BURSA ÇALDIĞI OTOMOBİLİN LASTİĞİ PATLAYINCA, BAŞKA ARACIN LASTİĞİNİ SÖKÜP, DEĞİŞTİREREK KAÇTI
BURSA ÇALDIĞI OTOMOBİLİN LASTİĞİ PATLAYINCA, BAŞKA ARACIN LASTİĞİNİ SÖKÜP, DEĞİŞTİREREK KAÇTI
BURSA ÇALDIĞI OTOMOBİLİN LASTİĞİ PATLAYINCA, BAŞKA ARACIN LASTİĞİNİ SÖKÜP, DEĞİŞTİREREK KAÇTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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