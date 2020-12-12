Çaldığı otomobili yakıtı bitince terk etti
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Çaldığı otomobili yakıtı bitince terk etti

12.12.2020 13:21 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:25
Çaldığı otomobili yakıtı bitince terk etti

KAYSERİ'de, 3 gün önce park halindeyken çalınan otomobil, terk edilmiş olarak bulundu.

KAYSERİ'de, 3 gün önce park halindeyken çalınan otomobil, terk edilmiş olarak bulundu. Yakıtı bittiği için terk edildiği belirlenen otomobil sahibi Erol Boran'a teslim edildi.

Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi'nde 3 gün önce yaşanan hırsızlık olayında, Erol Boran'a ait 38 US 473 plakalı otomobil, park halindeyken kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından çalındı. Boran, polise haber verdi. Araştırma başlatan polis ekipleri, otomobili, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde terk edilmiş olarak buldu. Şüphelinin, yakıt bitince otomobili terk edip kaçtığı belirlendi. Otomobil sahibine teslim edilirken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Çaldığı otomobili yakıtı bitince terk etti
Çaldığı otomobili yakıtı bitince terk etti
Çaldığı otomobili yakıtı bitince terk etti
Çaldığı otomobili yakıtı bitince terk etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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