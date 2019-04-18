Çaldığı Muslukları, Kilosu 8 Liradan Satmış

SAMSUN'da, 5 caminin şadırvanlarından 45 musluk çalan Irak uyruklu E.F.A.J. (15), polis ekiplerince yakalandı. Muslukları kilosu 8 liradan sattığı belirlenen E.F.A.J., sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlkadım ilçesindeki 5 caminin şadırvanlarından 45 musluk çalındığı belirlendi. Cami görevlilerinin ihbarı üzerine güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, muslukları çaldığı saptanan Iraklı E.F.A.J.'yi Zeytinlik Mahallesi'nde yakaladı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen E.F.A.J.'nin, çaldığı muslukları kilosu 8 liradan sattığı öğrenildi. Samsun'da 2 yıldır yaşadığı belirlenen E.F.A.J.'nin, ifadesinde, "Babam kör, annem de kalkamıyor. Ben muslukları satıp, parasıyla annemin istediklerini aldım. O da bize yemek yaptı. Pişmanım" dediği öğrenildi.

E.F.A.J., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Samsun

Kaynak: DHA