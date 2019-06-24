Çaldığı motosikletle yakalandı

Düzce'de çaldığı motosikletle kara yolu üzerinde seyreden hırsızı, motosiklet sahibinin arkadaşları yakaladı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki bir sokağa motosikletini parkeden Emre Aktürk, bir süre sonra motosikletinin çalındığını fark etti.

Aktürk, durumu üyesi olduğu Düzce Motosiklet Kulübü üyelerine haber verdi.

Yaklaşık 3 gün sonra D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Çamköy sapağında Kulüp Başkanı İhsan Öztürk ve yanındaki motosikletli arkadaşı, hırsızı 'Yolda bir şey düşürdün' bahanesiyle durdurdu.

Motosikleti çaldığı düşünülen şahıs, motosikleti yere bırakarak kaçmaya başladı.

Olay, motosikletli kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, motosikletli çocuğun durdurulması ve çocuğun motosikleti bırakarak kaçması yer alıyor.

Kaynak: AA