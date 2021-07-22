Çaldığı motosikletle kaza yapınca bırakıp kaçtı
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Çaldığı motosikletle kaza yapınca bırakıp kaçtı

Çaldığı motosikletle kaza yapınca bırakıp kaçtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de çaldığı motosiklet ile gezerken kaza yapan şahıs, kullanılmaz hale gelen motosikleti refüjde bırakarak kaçtı.

Kayseri'de çaldığı motosiklet ile gezerken kaza yapan şahıs, kullanılmaz hale gelen motosikleti refüjde bırakarak kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, 38 AEU 468 plakalı motosikletle kazaya karışan bir kişi ticari taksiye binerek gitti. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti. Ekipler kazanın ardından kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, motosiklet üzerinde de inceleme yaptı. Kullanılamaz hale gelen motosiklet yapılan incelemenin ardından çekici ile kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Çaldığı motosikletle kaza yapınca bırakıp kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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