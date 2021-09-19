Çaldığı motosikleti, kıyafetlerini değiştirdikten sonra gelip market önünden aldı - Haberler
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Çaldığı motosikleti, kıyafetlerini değiştirdikten sonra gelip market önünden aldı

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel
Çaldığı motosikleti, kıyafetlerini değiştirdikten sonra gelip market önünden aldı

ADANA'da 1 elektrikli bisiklet ve 5 motosiklet çalan Mehmet Y. (34), polis tarafından yakalandı.

ADANA'da 1 elektrikli bisiklet ve 5 motosiklet çalan Mehmet Y. (34), polis tarafından yakalandı. Mehmet Y.'nin, marketin önüne bıraktığı bir motosikleti, 2 saat sonra kıyafetlerini değiştirip gelerek aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçelerde bir haftada 1 elektrikli bisiklet ve 5 motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin, 9 Eylül'de saat 12.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde motosiklet çalıp, bir marketin önüne park ettikten sonra bölgeden ayrıldığını tespit etti. Şüphelinin yaklaşık 2 saat sonra kıyafetlerini değiştirip, motosikleti bıraktığı yerden aldığı saptandı.Şüphelinin, 'hırsızlık', 'uyuşturucu', 'fuhşa teşvik ve aracılık etmek' gibi suçlardan 37 kaydı bulunan Mehmet Y. olduğu belirlendi. Polis, Yüreğir ilçesindeki evine yapılan baskında Mehmet Y.'yi yakaladı. Emniyete götürülen Mehmet Y., motosikletleri çaldığını hatırlamadığını öne sürüp, alkollü olduğunu söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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