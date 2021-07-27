Çaldığı motosikleti, bulduğunu iddia ederek para karşılığı sahibine teslim etti
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Çaldığı motosikleti, bulduğunu iddia ederek para karşılığı sahibine teslim etti

Çaldığı motosikleti, bulduğunu iddia ederek para karşılığı sahibine teslim etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen olayda motosiklet hırsızı çaldığı motosikleti para karşılığında gerçek sahibine teslim etti.

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen olayda motosiklet hırsızı çaldığı motosikleti para karşılığında gerçek sahibine teslim etti. Serbest bırakıldıktan sonra yine hırsızlık yaptığı tespit edilerek ikinci kez gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda; 15 Temmuz günü Hisar Mahallesi'nden çalınan motosiklet hırsızlığı ve 18 Haziran günü Efeler Mahallesi'nde meydana gelen bisiklet hırsızlığı olayı ile ilgili yapılan çalışmalarda olayın şüphelisinin H.P.D. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şahıs Hisar Mahallesi Selvi Caddesi üzerinde Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sevk edildiği adli mercilerce serbest bırakılan H.P.D. çalmış olduğu motosikleti sahibinin yanına giderek motorunu bulduğunu iddia ederek kendisine 900 lira para para karşılığı teslim ettiği öğrenildi. Ayrıca serbest kaldıktan yaklaşık 2 saat sonra Yeni Mahalle'de bisiklet çalan ve yeniden gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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