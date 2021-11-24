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Çaldığı motosiklet ile yakaladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çaldığı motosiklet ile yakaladı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çalınan motosiklet, jandarma ekipleri tarafından bulunup sahibine teslim edilirken, motosikleti çalan hırsızlık şüphelisi hakkında adli işlemler başlatıldı.

KUMLUCA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde çalınan motosiklet, jandarma ekipleri tarafından bulunup sahibine teslim edilirken, motosikleti çalan hırsızlık şüphelisi hakkında adli işlemler başlatıldı.

Kumluca ilçesi, Beykonak Mahallesinde 14 Kasım Pazar günü Osman Kodal isimli şahsın 07 TR 384 plakalı motosikleti çalındı. Hırsızlık olayı ile ilgili Kumluca JASAT ve Mavikonak Jandarma Karakol Komutanlığı ile yapılan ortak çalışma sonucu olayın şüphelisinin M.D. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs, yapılan fiziki takip sonucu çalmış olduğu motosiklet ile birlikte yakalandı. Şahsın çalmış olduğu motosiklet mağdura teslim edildi. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı. - ANTALYA

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