Çaldığı motosiklet ile kıskıvrak yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosiklet hırsızı, polis ekiplerinin yaptığı titiz çalışma sonucunda çaldığı motosiklet ile birlikte yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosiklet hırsızı, polis ekiplerinin yaptığı titiz çalışma sonucunda çaldığı motosiklet ile birlikte yakalandı.

Olay, 11 Ağustos 2021 Çarşamba günü gerçekleşirken, Altıntaş Mahallesi'ndeki bir ikametin önünden motosiklet çalındı. Edinilen bilgiye göre, olay sonrası Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırmada 13 ayrı noktadan alınan kamera görüntüleri izlendi. Yapılan incelemelerde hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın 20 yaşındaki M. D. olduğu tespit edildi. M.D.'nin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi Altıntaş Mahallesi İstasyon Bulvarı üzerinde çaldığı motosiklet ile birlikte kıskıvrak yakaladı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M. D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı