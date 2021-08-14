Çaldığı motosiklet ile kıskıvrak yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çaldığı motosiklet ile kıskıvrak yakalandı

Çaldığı motosiklet ile kıskıvrak yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosiklet hırsızı, polis ekiplerinin yaptığı titiz çalışma sonucunda çaldığı motosiklet ile birlikte yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosiklet hırsızı, polis ekiplerinin yaptığı titiz çalışma sonucunda çaldığı motosiklet ile birlikte yakalandı.

Olay, 11 Ağustos 2021 Çarşamba günü gerçekleşirken, Altıntaş Mahallesi'ndeki bir ikametin önünden motosiklet çalındı. Edinilen bilgiye göre, olay sonrası Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırmada 13 ayrı noktadan alınan kamera görüntüleri izlendi. Yapılan incelemelerde hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın 20 yaşındaki M. D. olduğu tespit edildi. M.D.'nin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi Altıntaş Mahallesi İstasyon Bulvarı üzerinde çaldığı motosiklet ile birlikte kıskıvrak yakaladı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M. D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın'ın acı haberi baba evine ulaştı! Feryatları yürekleri dağladı
Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın'ın acı haberi baba evine ulaştı! Feryatları yürekleri dağladı
Boşanma aşamasındaki koca, yolunu kestiği karısının kafasını taşla ezdi
Boşanma aşamasındaki koca, yolunu kestiği karısının kafasını taşla ezdi
Son dakika! Silah sesine uyanan bina sakinlerine şok
Son dakika! Silah sesine uyanan bina sakinlerine şok
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Özcan İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mustafa Sandal Seren Serengil Berdan Mardini Burcu Esmersoy
Spor Merve Çoban Caner Erkin Fatih Terim Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çaldığı motosiklet ile kıskıvrak yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 21:07:00. #1.16#

title