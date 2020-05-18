Çaldığı malzemelerle polise yakalanan şüpheli tutuklandı Gaziantep'te iş yerinden çaldığı malzemelerle polise yakalanan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te iş yerinden çaldığı malzemelerle polise yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanayi Mahallesi'nde bir kişi polisi gördükten sonra elinde bulunan çuvalı atıp kaçmaya başladı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kovalamaca sonucu şüpheliyi yakaladı.

Ekipler, yaptığı kontrolde, çuval içerisindeki malzemelerin bir iş yerinden çalındığı tespit etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA