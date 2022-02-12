Çaldığı malzemeleri sahibine satmaya çalışırken tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çaldığı malzemeleri sahibine satmaya çalışırken tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Çaldığı malzemeleri sahibine satmaya çalışırken tutuklandı

Van'ın Özalp ilçesinde girdiği depoda çaldığı malzemeleri sahibine satmaya çalışan ve 13 ayrı dosyadan kaydı bulunan şüpheli şahıs tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Van'ın Özalp ilçesinde girdiği depoda çaldığı malzemeleri sahibine satmaya çalışan ve 13 ayrı dosyadan kaydı bulunan şüpheli şahıs tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde hırsızlık yapan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Özalp İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince, ilçede bulunan bir iş yerinin deposundan hırdavat malzemelerinin çalınması olayı ile ilgili olarak; şüpheli şahıs çaldığı malzemeleri hırsızlık yapılan deponun sahibine satmaya çalışırken suçüstü yakalanarak gözaltına alınmıştır. 13 ayrı dosyadan kaydı bulunan şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Hisarcık, Özalp, Van, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title