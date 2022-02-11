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Çaldığı malzemeleri sahibine satarken yakalandı

AA, Mesut Varol - Güncel
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Çaldığı malzemeleri sahibine satarken yakalandı

Van'ın Özalp ilçesinde işyerinin deposundan çaldığı hırdavat malzemelerini sahibine satmaya çalışan hırsız yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde işyerinin deposundan çaldığı hırdavat malzemelerini sahibine satmaya çalışan hırsız yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte hırsızlık yapan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, ilçedeki bir işyerinin deposundan hırdavat malzemelerin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Şüpheli, çaldığı malzemeleri hırsızlık yapılan deponun sahibine satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

13 ayrı dosyadan kaydı bulunan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA / Mesut Varol - Güncel

Hisarcık, Özalp, Van, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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