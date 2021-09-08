Çaldığı malzemeler ile birlikte kıskıvrak yakalandı
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Çaldığı malzemeler ile birlikte kıskıvrak yakalandı

Çaldığı malzemeler ile birlikte kıskıvrak yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Didim ilçesinde park halindeki bir otomobilden ses sistemini çaldığı tespit edilen hırsızlık şüphelisi polis ekipleri tarafından çaldığı malzemeler ile birlikte yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde park halindeki bir otomobilden ses sistemini çaldığı tespit edilen hırsızlık şüphelisi polis ekipleri tarafından çaldığı malzemeler ile birlikte yakalandı.

Olay, 27 Ağustos Cuma günü Yeni Mahalle 819 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan bir otomobilden ses siteminin çalınması üzerine Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda, hırsızlık şüphelisinin A.K. olduğu tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler yaptıkları operasyonla A.K.'yi hırsızlık malzemeleri ile birlikte kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çalınan malzemeler de sahibine teslim edildi. - AYDIN

Çaldığı malzemeler ile birlikte kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Çaldığı malzemeler ile birlikte kıskıvrak yakalandı - Haberler
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