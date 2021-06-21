Çaldığı malzemeler evinde bulundu - Yeniden
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Çaldığı malzemeler evinde bulundu - Yeniden

Çaldığı malzemeler evinde bulundu - Yeniden
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'da 4 ayrı hırsızlıkla ilgili 2 şüpheliden biri yakalandı.

VAN'da 4 ayrı hırsızlıkla ilgili 2 şüpheliden biri yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramalarda 3 ayrı evden çaldığı malzemeler ele geçirildi. 

Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 18 Haziran'da meydana gelen 4 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, olay yerleri ve çevrelerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyip yaptıkları saha çalışmaları sonucunda şüphelilerini M.K., ve D.E., olduğunu tespit etti. M.K., ekipler tarafından 20 Haziran'da yakalanırken, şüphelinin evinde yapılan aramalarda, 3 ayrı evden çalınan toplam değeri 30 bin TL olan 161 adet çeşitli elektrik malzemesi, matkap, spiral, 15 bin TL değerinde televizyon ve olayda kullanılan el arabası bulunarak sahiplerine teslim edildi. 

Evde bulunan bisiklet, klima ve kamp çadırının ise kime ait olduğu araştırılıyor. Olayın diğer şüphelisi olan D.E.,'nin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. 

Çaldığı malzemeler evinde bulundu - Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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