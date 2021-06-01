Çaldığı malları taksiye yüklerken yakalandı
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Çaldığı malları taksiye yüklerken yakalandı

Çaldığı malları taksiye yüklerken yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Bafra ilçesinde polisin dikkati sonucu, çaldığı malları taksiye yüklerken yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde polisin dikkati sonucu, çaldığı malları taksiye yüklerken yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Altınyaprak Mahallesi Müftüoğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği sivil ekipleri dolmuş taksiye O.T.(23) isimli şahsın inşaat malzemeleri yüklediğini gördü. Şahıstan şüphelenen sivil ekipler, O.T'ye taksiye yüklediği malzemeleri nereden aldığını sordu. Çelişkili cevaplar vermezi üzere olayı araştıran sivil ekipler, yaptıkları araştırmada araçta bulunan 2 adet akü takviye kablosu, 1 adet hızar testeresi, 2 adet matkap, 2 adet matkap takımı ve 5 adet kablonun Altınyaprak Mahallesi Duha Sert Kaya Bulvarı'nda Ramazan Atik'e ait evin deposundan sabah saatlerinde çalındığını tespit etti. Polis ekiplerince O.T. gözaltına alındı. Çalıntı mallar, Asayiş Büro Amirliği'ne çağrılan sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - SAMSUN

Çaldığı malları taksiye yüklerken yakalandı
Çaldığı malları taksiye yüklerken yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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