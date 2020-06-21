Çaldığı laptopu montunun altında gizleyerek götürdü
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Çaldığı laptopu montunun altında gizleyerek götürdü

Gaziantep'te bir iş yerinde bulunan laptopun çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çaldığı laptopu montunun altında gizleyerek götürdü
21.06.2020 19:56 | Son Güncelleme: 21.06.2020 20:39

Gaziantep'te bir iş yerinde bulunan laptopun çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Şahıs, çaldığı laptopu montunun altında gizleyerek iş yerinden çıkardı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Pancarlı Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde masanın üzerinde bulunan laptop bilgisayar çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, iş yerine gelen şahıs etrafı kolaçan ettikten sonra bir odaya girerek masanın üstündeki laptop alarak dışarı çıktı. Laptopu montun arasına gizleyen şahıs, montunun önüne kapatarak iş yerinden ayrıldı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, şahsın kimliğini belirleyerek, adresine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, bulunan laptop ise sahibine teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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