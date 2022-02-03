Çaldığı kredi kartları ile alışveriş yaptı, o anlar kamerada

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi'de okulda çalışan temizlik görevlisinin kredi kartlarını çalan şahıs, 4 ayrı yerden alışveriş yaptı. Zanlının alışveriş yaptığı anlar kameralara yansıdı. Polis hırsızlık zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

Olay dün saat 15.30 sıralarında Sultangazi'de bir Ortaokul'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre okula çocuğunun kaydını yaptırma bahanesi ile gelen şahıs koridorlarında bir süre dolaştıktan sonra odaları kontrol etmeye başladı. Güvenlik görevlisinin dikkatini çeken hırsız 10 dakika sonra eşinin ve çocuğunun geleceğini belirterek koridorda gezmeye devam etti.

Daha sonra ise temizlik personellerinin kullandığı odaya giren hırsız o esnada üst kattaki sınıfı temizleyen G.T 'ye ait 3 adet kredi kartı ehliyet ve 60 TL nakit parayı çalarak okuldan ayrıldı. Durumu fark eden G.T isimli çalışan ise hemen kredi kartlarını kullanıma kapattırarak durumu polise haber verirken hırsızın yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

4 ayrı yerden alışveriş yaptı

Kredi kartlarını çalan hırsız kısa süre sonra bölgede bulunan 4 ayrı işyerinden temassız ödeme özelliğini kullanarak 2 şer dakika aralıklar ile toplam 250 TL alışveriş yaptığı ortaya çıktı. Hırsızın alışveriş yaptığı anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Hırsızın alışveriş yaptığı market sahibi Nasır Bakır "Temizlik personeli olarak çalışan bir bayanın cüzdanından kredi kartlarını çalmış. Ardından hırsız çevremizdeki esnaflardan alışveriş yapmış. Biz de kamera kayıtlarından şahsı tespit ettik ve görüntüleri teslim ettik. Yanımızdaki giyim ve çerezci arkadaşlardan da alışveriş yapmış. Bizden 91.88 kuruş tutarında alışveriş yapmış şeker, sucuk, ıslak mendil ve kaşar peynir almış" diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa