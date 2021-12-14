Çaldığı kredi kartıyla altın alıp alışveriş yaptı, ATM'den para çekince yakalandı - Haberler
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Çaldığı kredi kartıyla altın alıp alışveriş yaptı, ATM'den para çekince yakalandı

Çaldığı kredi kartıyla altın alıp alışveriş yaptı, ATM'den para çekince yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Söke ilçesinde girdiği bir evden kredi kartı çalan A.Y., altın alıp, alışveriş yaptı.

AYDIN'ın Söke ilçesinde girdiği bir evden kredi kartı çalan A.Y., altın alıp, alışveriş yaptı. Ardından karttan 1800 TL çeken A.Y., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Söke ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan U.D., evine hırsız girmesi üzerine durumu polise bildirdi. U.D.'nin, evine giren hırsızın kredi kartını çaldığını söylemesinin ardından polis ekipleri kartı takibe aldı. Yapılan çalışma kapsamında, polis ekipleri kredi kartını çalan şüphelinin Efeler ilçesinde cep telefonu, kuyumcudan tam altın ve bir alışveriş merkezinden alışveriş yaptığını tespit etti. Polis, teknik takibe aldığı şüphelinin bir ATM'den 1800 TL çektiğini belirledi. Para çektikten sonra bir iş yerine alışveriş yapmak için giren şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polisin yaptığı incelemede isminin A.Y. olduğu öğrenilen şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Çaldığı kredi kartıyla altın alıp alışveriş yaptı, ATM'den para çekince yakalandı

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Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Son Dakika Haberleri

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