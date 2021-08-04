Çaldığı koyunları satarak parasını gazinoda yedi
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Çaldığı koyunları satarak parasını gazinoda yedi

Çaldığı koyunları satarak parasını gazinoda yedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis'te ağıldan çaldığı koyunları satıp parasıyla gazinoda eğlenen şüpheli yakalandı.

Kilis'te ağıldan çaldığı koyunları satıp parasıyla gazinoda eğlenen şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kilis'in Tahtalı köyünde ağıldan çeşitli zamanlarda 30 adet koyun çalınması üzerine durum jandarmaya bildirildi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan titiz çalışma sonucu koyunların bir kısmını bulunarak sahibine teslim edildi. Koyunları çalan M.A.'nın, koyunların bir kısmını satarak parasıyla gazinoda eğlendiğini gösteren görüntüleri ortaya çıktı.

Koyunları çalınan Yusuf Öztopal, jandarmaya teşekkür ettiğini ifade ederek, "30 koyunumuz çalındı, 20'sini geri aldık. 10 tanesinin de parasını aldık. Koyunların bir kısmını çalan kişi gazinoda parasını yemiş" dedi.

M.A. hakkında soruşturma devam ediyor. - KİLİS

Çaldığı koyunları satarak parasını gazinoda yedi
Çaldığı koyunları satarak parasını gazinoda yedi
Çaldığı koyunları satarak parasını gazinoda yedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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