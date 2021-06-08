Çaldığı klima ve hidrofor motorunu, el arabasıyla götürdü

OSMANİYE'de İ.E. (25), girdiği bir evin bahçesindeki el arabasına yüklediği klima ve hidrofor motorunu çaldı.

OSMANİYE'de İ.E. (25), girdiği bir evin bahçesindeki el arabasına yüklediği klima ve hidrofor motorunu çaldı. Gözaltına alınan İ.E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 14 Mayıs'ta Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Evindeki klima ve hidrofor motoru ile bahçedeki el arabasının yerinde olmadığını fark eden vatandaş, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine inceleme başlatan polis, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler, şüphelinin İ.E. olduğunu saptadı. Şüpheli, ikametine yapılan baskın sonrası yakalandı. İfadesinde çaldığı malzemeleri hurdacıya 200 lira karşılığında sattığını ve kim olduğunu hatırlamadığını söyleyen İ.E. emniyetteki işlemlerinin arından sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül